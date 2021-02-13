«Когда моллы и торговые центры откроются, возможно, мы увидим в них пустующие помещения…»

Число случаев заражения коронавирусом в последнее время заметно сократилось, что позволило смягчить карантинные меры. Однако это смягчение не затронуло моллы и крупные торговые центры, которые не работают уже много месяцев. Когда они откроются на данный момент неизвестно, этот вопрос пока не обсуждался.

Вынужденный простой привел к большим убыткам торговых точек, расположенных в данных объектах и, вполне вероятно, что после их открытия далеко не все из них смогут возобновить свою деятельность.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев рассказал # о том, что знакомый предприниматель жаловался ему на днях, что у него хранится закупленной одежды на одном объекте на 60 тысяч долларов, а на другом на 10 тысяч долларов. Он не мог вовремя реализовать этот товар из-за карантинных мер. Проблема еще и в том, что это уже одежда из коллекции 2019 года, то есть устаревшая, и ее после открытия торговых центров мало кто купит. А это означает убытки. В похожей ситуации оказались многие магазины, торгующие товаром, спрос на который зависит от моды.

Агаев считает, что часть магазинов закроется, а именно 10-15%. Новые компании не будут торопиться прийти на их место, пока рынок не стабилизировался.

«Онлайн продажи были и есть, но их объемы невелики. По интернету легче ошибиться – приобрести вещь не того размера, не того цвета. Конечно, не подошедший товар можно вернуть и подождать, пока принесут тот, который нужен, но это делает покупки неудобными», – сказал он.

Тем не менее, Агаев считает, что пока не стоит открывать торговые центры, несмотря на то, что ситуация стабилизировалась, опасность заражения коронавирусом никуда не исчезла.

«Стоит подождать до второй половины марта-начала апреля апреле. В торговых центрах высокие расходы на освещение, кадры и т.д. Им необходим определенный нижний предел продаваемости, чтобы они удержались на плаву, не говорю уже о прибыли. В ближайшее время потока покупателей там не будет. Надо открывать моллы и торговые центры, когда остальные ограничения полностью будут сняты», – говорит он.

Экономист Натиг Джафарли, в свою очередь, отметил, что не понимает логику многих принятых на официальном уровне решений.

«Непонятно, например, зачем носить маску на открытом воздухе. Скажем, несколько друзей на улице в масках, а затем заходят в ресторан и сидят напротив друг друга без масок. И в случае с моллами и крупными торговыми центрами тоже логика непонятна. В гипермаркетах, – отмечает эксперт, – может быть иногда человек 800 единовременно. Какая разница что покупать, сметану или кофточку? Так почему они работают, а моллы не работают? Но сейчас азербайджанское правительство идет по пути уменьшения карантинных мер. Думаю, что уже в ближайшее время будет рассматриваться вопрос открытия моллов».

Экономист подчеркнул, что основная проблема больших торговых центров – огромная арендная плата.

«В Баку некоторые фирмы платят за аренду 35 тысяч в месяц. А еще не надо забывать о больших счетах за коммунальные услуги. Это не только не рентабельно, но и нелогично. Большие компании, которые брали магазины в них, первое время работали в убыток. Крупные бренды по -прежнему захотят присутствовать в моллах, так как у них доходы и объемы считаются по-другому. В одном месте они могут работать в убыток, а в другом получать большую прибыль. Но мелкие и средние бренды могут отказаться от аренды помещений в таких торговых центрах. Не думаю, что владельцы ТЦ пойдут на уступки и существенно снизят арендную плату. Это может повлиять на рынок труда тоже», – подчеркнул он.

Все будет зависеть от продолжительности пандемии, но пока конца ее не видно. В Европе в последнее время введены жесткие карантинные меры, даже жестче, чем в марте –апреле. И в такой ситуации, по словам Джафарли, ни один бренд не будет рисковать, чтобы заново войти на рынок с огромными затратами. Потому в этом сегменте могут быть проблемы.

«Когда моллы и крупные торговые центры откроются, возможно, мы увидим пустующие помещения на разных этажах. Некоторые фирмы уйдут с рынка, какие-то перейдут полностью в онлайн, какие-то перейдут в обычные магазины, ведь арендная плата там в разы ниже, чем в моллах и торговых центрах», – считает экономист.

По его словам, в целом в мире начался кризис огромных торговых центров. Такой подход к торговле за последние десять лет устарел. В частности, в Турции были проведены интересные исследования, а это страна, в которой в геометрической прогрессии росло число торговых центров. Эти торговые центры были рассчитаны как на внутренних потребителей, так и на туристов. Даже там, до пандемии отмечали, что концепция развития торговых центров не имеет будущего. А пандемия ускорила этот процесс. В Британии провели исследование, согласно которому торговые центры могут превратиться в жилые дома. В офисные здания их превращать нет смысла, так как те тоже переживают кризис из-за распространения удаленной работы. Онлайн торговля будет превосходствовать, так как там мало расходов. Уже появились виртуальные примерочные и много разных онлайн услуг в этой сфере.

«Большие торговые центры и моллы, на мой взгляд, уйдут в прошлое. Но в Азербайджане они только-только начали развиваться, и в последние годы построено несколько больших моллов. Беда в том, что Азербайджан отстает от мировых трендов, когда начинаем эти тренды догонять, они уже устаревают. Сейчас, – говорит экономист, – может произойти как раз такая ситуация. Однако для нашего населения торговый центр – это способ развлечения, потому такие центры не исчезнут сразу. Когда они откроются, люди туда, конечно, будут ходить. Но через несколько лет они перестанут быть актуальными и у нас».