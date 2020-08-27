Когда длинный нос теряет нюх: зачем азербайджанцам финансировать фильм про Стрельцова?

На российском Первом канале начался показ многосерийного фильма «В созвездии Стрельца», посвященного одному из известных советских футболистов Эдуарду Стрельцову, прозванному «русским Пеле».

Выступающий за московский клуб «Торпедо» Стрельцов к своему 18-летию уже стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР, а в 20-летнем возрасте заслуженным мастером спорта. Казалось, обладающего блестящей техникой и умеющего отдавать пас пяткой Стрельцова ожидала яркая спортивная карьера, однако его дальнейшая судьба была не завидной. В 1958 году его арестовали по обвинению в изнасиловании 20-летней девушки. Несмотря на отсутствие прямых доказательств, Стрельцов был признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы. Спустя 5 лет он был освобождён и продолжил выступления в «Торпедо», но уже не блистал так, как в прошлые годы, и завершил карьеру в 1970 году.

Считается, что Стрельцов стал жертвой интриг, в которых не последнюю роль сыграл первый заместитель председателя Совмина СССР Анастас Микоян. 8 декабря 1956 года во время финала футбольного турнира на Олимпийских играх в Мельбурне Стрельцов буквально вытащил в финал команду СССР. Но по распоряжению из Москвы на главную игру вместо Стрельцова вышел Никита Симонян. Правилами того времени замены не предусматривались, но звонок Микояна тренеру олимпийской сборной СССР сделал свое дело.

В фильме «В созвездии Стрельца» также затрагивается этот трагический эпизод из биографии Стрельцова, что вызвало негодование армян в социальных сетях. Так, пользователь Вардан Григорян выразил свое недовольство тем, что создатели фильма представили армян на примере Микояна в неприглядном свете. «Как-то не сомневаюсь, кто мог профинансировать этот фильм, который еще идет по российскому «Первому каналу». Мазутом и икрой каспийской отдает. Ведь армян нужно очернить при каждой возможности», — заявил Григорян, намекая на то, что одним из режиссеров сериала является член Союза Кинематографистов России азербайджанского происхождения Рауф Атамалибеков.

Григоряну вторит его соотечественник Саргис Туманян: «Мне тоже вчера было неприятно смотреть эти кадры со звонком Микояна». Другие участники дискуссии даже выступили с инициативой направить «Первому каналу» петицию с протестом.

Видя возмущение армян, невольно задумываешься об их адекватности. Ведь факт вмешательства Микояна в карьеру Стрельцова подтверждают многие известные лица. К примеру, журналист газеты «Совершенно секретно» Эдуард Максимовский, который отмечает, что подполковник КГБ Владимир Калядин передал ему дело Стрельцова, в котором имелась стенограмма разговора Анастаса Микояна с председателем Совмина СССР Николаем Булганиным о замене Стрельцова в финале олимпийского турнира ( https://www.footboom.ru/russia/cup/15-12-2012-kto-zakazal-eduarda-strelcova.html ). По логике армян выходит, что Максимовский, написавший об этом факте еще в 2012 году, работает на азербайджанскую пропаганду.

Интересно, а как среагируют армянские пользователи соцсетей, если узнают, что вышеупомянутый азербайджанец Рауф Атамалибеков в 2005 году был продюсером документального фильма «Фрунзик Мкртчян. История одиночества». Он также является генеральным директором и одним из основателей кинокомпании United Multimedia Projects, которая сняла этот фильм о Фрунзике Мкртчяне. Здесь тоже будет отдавать мазутом и каспийской икрой?