По мнению лидера парламентской партии «Просвещенная Армения», в условиях постоянного наращивания войск противника на армянской территории выборы должны быть отменены.

«Непонятно, как можно проводить парламентские выборы, если на суверенной территории Армении продолжают находиться войска Азербайджана». Об этом в воскресенье заявил на съезде лидер «Просвещенной Армении» Эдмон Марукян.

Он не исключает, что если кризис на границе углубится, то досрочные выборы в парламент, запланированные на 20 июня, могут быть отменены. «Если каждый день число войск противника будет увеличиваться на нашей территории, то о каких выборах вообще можно говорить? Что это за выборы, о чем мы будем говорить?», — заявил Марукян.

После такого заявления логически возникает несколько важных вопросов. Действительно ли досрочные парламентские выборы могут оказаться сорваны? Какие силы в Армении и за ее пределами могут быть заинтересованы в этом? Что, по их мнению, должно произойти после этого – силовое низложение Пашиняна? Соответствует ли подобное развитие событий интересам Азербайджана? А интересам России? На эти вопросы # ответили известные аналитики.

Расим Мусабеков, политолог, депутат парламента:

— Марукяна больше беспокоят перспективы собственной партии. «Просвещенная Армения» по данным последних опросов имеет поддержку на уровне 1-2 процента и в новый парламент не проходит. Поэтому Марукян заинтересован в том, чтобы выборы отложили.

Однако, согласно Конституции и избирательному законодательству Армении, есть лишь одно обстоятельство, при котором избирательная кампания останавливается — это введение военного положения. Но, во-первых, ввод военного положения будет расценен провокационным действием со стороны Армении и не встретит понимание со стороны государств и международных организаций, покровительствующих Армении. Во-вторых, это не выгодно правящей партии «Гражданский договор», и вряд ли Никол Пашинян пойдет на это.

Так что, если не произойдут какие-либо форс-мажорные события, выборы в Армении пройдут как и намечено — 20 июня.

Фикрет Садыхов, политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского Университета:

— На территории Армении азербайджанских войск нет. О чем говорит Марукян, видимо, известно только ему самому и его ближайшему окружению. Если кому-то и будет выгодно сорвать досрочные парламентские выборы в Армении, то это будет чисто внутриполитический вопрос этой страны, и искать здесь виновника в лице, например, Азербайджана, по меньшей мере, глупо и примитивно.

Думаю, сегодня ряду политических сил в Армении выгоден срыв выборов, потому что они понимают, что могут быть не избраны в парламент. Тем более, что ситуация усугубляется потерей ими доверия у своих избирателей.

Попытка силового низложения Пашиняна уже была. И если они действительно хотят этого, то это не прибавит им положительного имиджа и не будет расценено как демократический шаг к дальнейшему развитию этой страны. А они очень на это рассчитывают. Им очень хотелось бы оставаться в глазах мирового сообщества демократической страной, и размахивая вот этим жупелом демократии, добиваться от ведущих государств дополнительных дивидендов.

Я не знаю, насколько это соответствует интересам России. Сомневаюсь в этом, потому что Пашинян на сегодняшний момент полностью устраивает российскую политическую верхушку. Он, по сути, полностью повернулся лицом к Москве, он отказался от своих прозападных амбиций и понял, что в лице России найдет реального и надежного защитника.

Что касается Азербайджана, нам конечно же выгоднее, чтобы в этой стране поскорее воцарилась стабильность, и были избраны люди, которые смогут от имени народа решать какие-то внутренние и внешнеполитические вопросы. Потому что Азербайджану надо идти вперед, надо создавать стабильность и безопасность в этом регионе. И нам нужны те договороспособные политические силы, с которыми можно решать вопросы, связанные с региональной безопасностью. Будет ли это Пашинян, или Манукян, или представитель еще каких-то сил, я не думаю, что это имеет для Баку решающее значение.