КНР выступила против того, чтобы COVID-19 называли «китайским вирусом»

Чжао Лицзянь подчеркнул, что, во-первых, работа по определению источника заболевания все еще продолжается, и окончательных выводов пока нет. Он напомнил заявление главы специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшаня о том, что факт того, что новый тип коронавируса впервые был выявлен в Китае, вовсе не означает, что источник нового коронавируса зародился именно здесь.