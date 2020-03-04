КНР выступила против того, чтобы COVID-19 называли «китайским вирусом»

Китай выступает против того, чтобы COVID-19 называли «китайским вирусом», заявил на брифинге в среду официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.
«Отдельные СМИ называют COVID-19 «китайским вирусом», и это крайне безответственно. Мы решительно выступаем против этого», — заявил дипломат.
Чжао Лицзянь подчеркнул, что, во-первых, работа по определению источника заболевания все еще продолжается, и окончательных выводов пока нет. Он напомнил заявление главы специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшаня о том, что факт того, что новый тип коронавируса впервые был выявлен в Китае, вовсе не означает, что источник нового коронавируса зародился именно здесь.
«Всемирная организация здравоохранения неоднократно заявляла, что COVID-19 — глобальный феномен, его источник все еще предстоит определить, а в настоящий момент следует уделять внимание тому, как сдержать и противостоять этому вирусу, необходимо избегать региональной стигматизации», — подчеркнул он.(РИА Новости)