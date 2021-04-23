КНР потребовала от британского парламента отозвать вотум по поводу «геноцида в Синьцзяне»

Китайские власти требуют от парламента Великобритании отозвать вотум, касающийся «ущемления прав человека и геноцида» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу посольством Китая в Лондоне.

«Британская Палата общин 22 апреля одобрила вотум, признающий факт нарушения прав человека и геноцид в отношении национальных меньшинств на территории Синьцзяна. <…> Мы требуем, чтобы Великобритания объективно рассмотрела соответствующие вопросы, проявила уважение к ключевым интересам КНР и немедленно исправила допущенную ошибку», — подчеркивается в нем.

Как отмечается в заявлении, Пекин отвергает выдвигаемые против него обвинения, поскольку считает их клеветническими, и «будет твердо защищать свой суверенитет». «Лондон пытается приукрасить проблемы, связанные с соблюдением прав человека в Великобритании, и в то же время обвиняет другие страны — это откровенное лицемерие и двойные стандарты», — уточняется в нем.(ТАСС)