КНДР угрожает США и их союзникам в киберсфере — госдеп

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что деятельность КНДР в киберсфере угрожает Вашингтону и его союзникам, передает ТАСС.

По его словам, обзор политики администрации США в отношении КНДР будет учитывать «злонамеренные действия и угрозы, исходящие от Пхеньяна». «Конечно, чаще всего мы говорим о ядерной и баллистической ракетной программах. Но, разумеется, злонамеренная киберактивность — это также то, что мы внимательно изучаем», — сказал глава пресс-службы Госдепартамента.

| 2021-02-18T03:00:49+04:00 18 февраля 2021, 09:57|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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