Клип A.LI «Еду на капоте» уже в Сети — Видео

Восходящая звезда азербайджанской эстрады — 11-летний Али Агаларов сегодня презентовал свой долгожданный дебютный клип «Еду на капоте», сообщает #.

Творческий путь сына народного артиста Азербайджана EMINa и вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой начался под сценическим псевдонимом A.LI

И уже сегодня молодой артист приглашает всех посмотреть клип на его трек на своем официальном канале YouTube:

https://youtu.be/HAHGH9PNaZE

«У меня интересный вкус в музыке. Когда мне было 5-6 лет, то я слушал Майкла Джексона и Шакиру, сейчас очень люблю хип-хоп и рэп, именно поэтому решил себя попробовать в этом жанре», — поделился Али в интервью с журналистами.

В ближайшем времени Али Агаларов обещает выпустить еще одну песню и продолжить активно заниматься музыкой. Также он намерен открыть в Баку магазин рептилий и запустить собственную линию одежды -«качественную и доступную», — как он сказал сам.