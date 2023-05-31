Истребитель Китая совершил «чрезмерно агрессивный» маневр, «непрофессионально» перехватив самолет-разведчик США в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем 26 мая.

Как передает #, Пентагон опубликовал видео во вторник, 30 мая.

Сообщается, что пилот китайского J-16 промчался прямо перед носом RC-135, после чего американский самолет пролетел сквозь его турбулентный след. По словам военных США, RC-135 выполнял «безопасные и плановые операции» над Южно-Китайским морем в международном воздушном пространстве в соответствии с международным правом.

«Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и работать — безопасно и ответственно — везде, где это позволяет международное право, а Индо-Тихоокеанские объединенные силы США будут продолжать полеты в международном воздушном пространстве с должным вниманием к безопасности всех кораблей и самолетов», — говорится в заявлении.