Китайские ученые нашли в образцах лунного грунта, которые в 2020 году доставил на Землю аппарат «Чанъэ-5», свидетельства выбросов вулканической лавы. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Национальный центр космической науки при Академии наук КНР.

Во время изучения слоев образцов лунного грунта исследователи выяснили, что в месте посадки китайского космического аппарата на Луне происходили извержения вулканов.

«Результаты показывают, что в районе приземления «Чанъэ-5» произошли как минимум четыре извержения вулканической лавы», — сказано в сообщении.

По словам ученых, активизация вулканической деятельности в месте посадки аппарата случилась около 2 млрд лет назад.

Они также отметили, что полученные данные являются важными свидетельствами для изучения масштабов вулканической деятельности на Луне.