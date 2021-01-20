Китай запустил третий спутник мобильной связи «Тяньтун-1»

Китай успешно вывел на орбиту третий спутник мобильной связи «Тяньтун-1». Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, передает ТАСС.

Как уточняется на ее официальной странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 00:25 по местному времени (20:25 GMT+4, вторник) при помощи ракеты CZ-3B с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Он стал 358-м для носителей серии «Чанчжэн».

Первый и второй аппараты группы спутников «Тяньтун-1» были выведены на орбиту в 2016 и 2020 году соответственно. Благодаря им создана мобильная сеть, которая, как утверждает китайская сторона, способна предоставлять качественные услуги связи при любых погодных условиях. Она будет доступна как на территории КНР, так и сопредельных государств Азиатско-Тихоокеанского региона, в странах Ближнего Востока, а также в Африке и в акватории Индийского океана.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в ближайшее время.

По данным CASC, в текущем году корпорация осуществит как минимум 40 запусков и поставит новый национальный рекорд.