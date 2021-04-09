Китай запустил спутник Shiyan-6 для изучения околоземного космического пространства

Китай в пятницу осуществил успешный запуск третьего спутника серии Shiyan-6 для изучения околоземного космического пространства и тестирования космического оборудования. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, запуск состоялся в 08:01 с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай) при помощи ракеты-носителя Long March-4B (CZ-4B, «Чанчжэн-4Б»).

Нынешний запуск стал 365-м по счету для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Запуск первого спутника серии Shiyan-6 состоялся в ноябре 2018 года, второго — в июле 2020 года.(ТАСС)