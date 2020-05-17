Китай выступает против ограничений США на поставку компании Huawei компьютерных чипов

Китай выступает категорически против новых мер экспортного контроля США, затрагивающих поставки компьютерных чипов китайской телекоммуникационной компании Huawei. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении Министерства коммерции КНР.
«Китай принял к сведению новые правила экспортного контроля американской стороны в отношении компании Huawei. Китай выступает решительно против этого», — говорится в заявлении.
Как отмечается в документе, «американская сторона использует национальные силы под предлогом так называемой национальной безопасности, злоупотребляет мерами экспортного контроля и тем самым непрерывно оказывает давление и сдерживает частные предприятия в других странах». «Это нарушает рыночные принципы и справедливую конкуренцию, базовые правила международной торговли и экономических отношений, является серьезной угрозой безопасности глобальным производственным цепочкам и цепочкам поставок. Это не только нарушает интересы предприятий Китая и США, но и интересы других стран», — указывается в заявлении.
В сообщении сказано, что «КНР призывает американскую сторону немедленно прекратить ошибочные действия и начать создавать условия для нормальной торговли и сотрудничества между предприятиями [Китая и США]». «Китай примет все необходимые меры для защиты законных интересов китайских компаний», — говорится в документе.(ТАСС)