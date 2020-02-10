Китай следит за влиянием коронавируса на торговлю, заявили в Пекине

Китай внимательно следит за развитие ситуации с коронавирусом и ее влиянием на внешнюю торговлю, пока нет никаких причин прибегать к вмешательству в международную торговлю, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
«Мы внимательно следим за возможным влиянием вспышки коронавируса на внешнюю торговлю. В настоящее время ряд предприятий, которые обладают необходимыми условиями, восстанавливают производство», — заявил представитель ведомства.
По его словам, «нет никаких причин прибегать к мерам вмешательства в международную торговлю».
«В настоящий момент Китай прикладывает все усилия для сдерживания распространения заболевания, у нас есть полная уверенность и все возможности для победы в борьбе с коронавирусом. ВОЗ также высоко оценила предпринимаемые Китаем меры и достигнутый прогресс, подчеркнув, что не рекомендует вводить ограничения на переводы и торговлю», — добавил он.(РИА Новости)