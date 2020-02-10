Китай следит за влиянием коронавируса на торговлю, заявили в Пекине

«В настоящий момент Китай прикладывает все усилия для сдерживания распространения заболевания, у нас есть полная уверенность и все возможности для победы в борьбе с коронавирусом. ВОЗ также высоко оценила предпринимаемые Китаем меры и достигнутый прогресс, подчеркнув, что не рекомендует вводить ограничения на переводы и торговлю», — добавил он.(РИА Новости)