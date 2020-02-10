Китай следит за влиянием коронавируса на торговлю, заявили в Пекине

Китай внимательно следит за развитие ситуации с коронавирусом и ее влиянием на внешнюю торговлю, пока нет никаких причин прибегать к вмешательству в международную торговлю, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
«Мы внимательно следим за возможным влиянием вспышки коронавируса на внешнюю торговлю. В настоящее время ряд предприятий, которые обладают необходимыми условиями, восстанавливают производство», — заявил представитель ведомства.
По его словам, «нет никаких причин прибегать к мерам вмешательства в международную торговлю».
«В настоящий момент Китай прикладывает все усилия для сдерживания распространения заболевания, у нас есть полная уверенность и все возможности для победы в борьбе с коронавирусом. ВОЗ также высоко оценила предпринимаемые Китаем меры и достигнутый прогресс, подчеркнув, что не рекомендует вводить ограничения на переводы и торговлю», — добавил он.(РИА Новости)
| 2020-02-10T15:53:47+00:00 10 февраля 2020, 20:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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