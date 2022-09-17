Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что опасения Китая и Индии по поводу войны в Украине, выраженные российскому диктатору Владимиру Путину, усиливают давление на Россию для ее прекращения.

Как Блинкен сказал на пресс-конференции в Госдепартаменте, позиция этих стран отражают глобальные опасения по поводу многомесячной войны.

«Я думаю, что то, что вы видите, это просто проявление того факта, что эта агрессия была агрессией против интересов людей по всей планете», – сказал он.

Госсекретарь повторил, что российская война — это «агрессия не только против Украины и ее народа, это агрессия против самих принципов международных отношений, которые помогают поддерживать мир и безопасность».

Блинкен также заявил, война в Украине является нарушением устава ООН, а Россия – «нарушитель устава номер один».

«Все последствия, которые это оказывает, в том числе, например, на отсутствие продовольственной безопасности. В последние месяцы мы потратили много времени, уделили много внимания попыткам решения проблем продовольственной безопасности, которые резко обострились в результате российской агрессии. У нас уже был COVID-19, у нас уже было изменение климата, которое сильно повлияло на отсутствие продовольственной безопасности. Добавьте к этому конфликту то, что сейчас у нас более 200 миллионов человек, которые испытывают острую нехватку продовольствия», — добавил Госсекретарь.

По его словам, «это то, что чувствуют лидеры стран по всему миру, потому что это чувствуют их люди».

«Я думаю, последние заявления мировых лидеров усиливает давление на Россию, чтобы она прекратила агрессию», – сказал он.

Отметим, что пока Запад пытался изолировать Владимира Путина из-за вторжения его страны в Украину, российский президент обратился к таким странам, как Китай. Однако во время встречи в четверг с китайским лидером Си Цзиньпином Путин признал, что у Китая есть «вопросы и опасения» по поводу вторжения России в Украину.

А премьер-министр Индии, которая, как и Пекин, избегала критики в адрес РФ из-за ее вторжения в Украину, Нарендра Моди, на личной встрече заявил российскому президенту Владимиру Путину, что сейчас не время для войны.

В мае глава Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что Украина хотела бы видеть среди гарантов своей безопасности Китай, Индию и другие страны.

В июне СМИ Индии со ссылкой на дипломатические источники сообщали, что власти Украины попросили Индию стать одной из стран-гарантов ее безопасности, а также помочь с восстановлением страны.

В апреле министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина также предложила Китаю выступить одним из гарантов безопасности. По словам Ермака, по состоянию на конец мая со стороны Китая не было заявлений об их готовности к такому разговору.

Презентуя рекомендации к Киевскому договору о безопасности 13 сентября, Офис президента не упомянул Индию, Китай и Россию, как членов основной группы стран-союзников и потенциальных гарантов безопасности Украины. (УНИАН)