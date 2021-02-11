Кипрское яблоко раздора

Вчера вице-президент Турции Фуат Октай на совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсином Татаром выступил против несправедливости в вопросе урегулирования кипрской проблемы с категоричным заявлением о поддержке при «любых обстоятельствах» турков-киприотов по принципу двух государств.

«В Анкаре четко понимают, что принцип двух государств является единственным возможным путем для урегулирования на Кипре. Необходимо обсуждать основанное на равенстве решение о создании двух государств», — подчеркнул Октай. Он также подтвердил, что Турция и далее, как страна-гарант продолжит оказывать поддержку народу ТРСК в борьбе за свои права.

Визит Октая в Северный Кипр случился сразу же после заявления посла США в ООН Линды Томас Гринфилд о том, что ее страна поддерживает урегулирование кипрской проблемы на основе двухзональной двухобщинной федерации и поддержала проведение под эгидой ООН неформальной встречи по проблеме Кипра по формуле 5+1( переговоры между двумя кипрскими общинами, Великобританией, Грецией и Турцией при наблюдении ООН). Гринфилд также выразила «глубокую озабоченность» Штатов открытием доступа к кварталу Капалы Мараш (Kapalı Maraş) на Северном Кипре, называемым «городом-призраком», для туристов, который был безжизненным со времени войны 1974 года между турками и греками.

О том, что Турция категорически против федеративного решения проблемы Кипра вновь заявил в преддверие визита Фуата Октая на Северный Кипр и сам президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании возглавляемой им парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в среду в Анкаре. Президент Турции призвал премьер-министра Греции отказаться от конфронтации и полемики с Анкарой. Принцип двух государств – единственно возможный путь урегулирования на Кипре, иных вариантов не осталось, — добавил президент, и подчеркнул, что повторное обсуждение заезженных формул урегулирования на Кипре ни к чему не приведет, это бессмысленно. Наглядное свидетельство тому — провал мирных переговоров, продолжающихся на протяжении 50 лет, отметил глава государства.

А до этого, 7 февраля, избранный 18 октября 2020 года главой северной части Кипра Эрсин Татар — сторонник раздела острова на два независимых государства — дал большое интервью СМИ, в котором назвал предпринимаемые Грецией и США попытки объединить Кипр с выводом с Северного Кипра турецких военных «ловушкой». «Последствия вывода турецких военных, которые являются гарантами мира, известны. Без одобрения обоих сторон соглашения добиться невозможно. Об этом же сказал и посетивший ТРСК в преддверие мартовской встречи в Нью-Йорке по Кипру министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, отметив, что в этом случае проиграют и греки.

Так какие же шаги намерена предпринять Турция для того, чтобы международное сообщество, наконец, признало ТРСК? Напомним, что Кипр разделился в 1974 году. Европейский союз принял в блок в 2004 году всемирно признанное правительство киприотов-греков на юге, а на севере острова находится непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра. Последняя попытка воссоединения двух кипрских сторон провалилась в середине 2017 года в ходе переговоров в швейцарской Кранс-Монтане. Обе стороны возложили ответственность за коллапс друг на друга, а Анкара обвинила ЕС в нарушении законов в связи с признанием только греков-киприотов.

Сейчас же, в новых геополитических и геоэкономических условиях, когда Восточное Средиземноморье стало центром притяжения многих мировых центров и крупных энергетических компаний, Анкара предлагает совместное исследование и разработку общинами острова морских месторождений энергоресурсов с превращением их в зону сотрудничества, а не напряженности и противостояния. Предлагается формирование под эгидой ООН совместной комиссии по разработке энергоресурсов, за работой которой смогут наблюдать наблюдатели от ЕС.

Анкара возражает против того, что Греческая Республика Кипра выдает лицензии международным энергетическим компаниям на сейсморазведку и бурение на месторождениях углеводородов в Восточном Средиземноморье, поскольку доходы в этом случае будут распределяться без учета интересов турецкой общины острова. В то время как, правительство Северного Кипра пока выдало лицензию только компании Turkish Petroleum Corporation Partnership. Турецкая сторона считает, что решение проблем, связанных с совместным использованием природного газа, было бы частью комплексного решения проблемы. Однако, пока не решена проблема политического устройства двух государств и признания Северного Кипра, международные энергетические компании могли бы временно заключить соглашение с турецкой администрацией на острове.

«Компании могут пока заключить контракты с каждой из сторон по отдельности. Например, ExxonMobil на Участке 10 имеет контракт с киприотами-греками, а партнер ExxonMobil — Qatar Petroleum может подписать договор с турками-киприотами», — как вариант предлагает бывший министр иностранных дел Северного Кипа Кудре Озерсай (Kudret Özersay).

Президент Эрдоган предлагает провести конференцию по Восточному Средиземноморью, на которой будут участвовать и греческая, и турецкая, администрации Кипра, причем участие последней на обсуждениях является «красной линией» для Анкары. Т.е., на конференции с участием представителей международных энергетических компаний, ведущих мировых держав, имеющих интересы в регионе, и самих региональных государств, обязательно и присутствие Северного Кипра.

То же самое касается и Мараша, где можно применить подобную формулу. После открытия спустя 46 лет этой туристической зоны, администрация Северного Кипра заявила, что гостиницами могут управлять бывшие владельцы в соответствии с законами ТРСК. Для этого, прежде всего, необходимо снять статус военной зоны и определить статус собственности. Международные туристические компании или гостиничные операторы также могут заключать контракты и вести бизнес в регионе, разумеется, с уплатой налогов в казну. Все эти вопросы лягут на стол переговоров мартовского саммита. И если стороны проявят добрую волю и будут открыты для сотрудничества, то эта встреча может стать переломной на пути к завершению конфронтации.

Очередной раунд возобновившихся спустя 5 лет переговоров между Турцией и Грецией по урегулированию разногласий по давнему территориальному спору в Эгейском море состоится в Греции в марте, а 25 марта на саммите Европейского союза будут обсуждаться действия Турции в Восточном Средиземноморье, кипрский же вопрос в повестку не включен.

И хотя Греция на протяжении десятилетий противилась модели сосуществования двух государств, в сложившейся новой геополитической ситуации и для реализации дорогостоящего и многоприбыльного проекта газопровода, который будет построен из Восточного Средиземноморья в Европу, было бы выгоднее пойти на компромисс. В противном случае, как говорит Эрдоган, Турции не оставляют иного решения, кроме как поддержки принципа двух государств на Кипре с исходящими отсюда последствиями для обеих сторон. Хотят европейцы или греки того, или нет…