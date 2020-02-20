Кипр ожидает ужесточения санкций ЕС в отношении Турции

Никосия ожидает ужесточения санкционного режима, который Европейский союз ранее ввел в отношении Турции, в том числе за осуществляемые ею буровые работы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Республики Кипр. Об этом сообщил официальный представитель кипрского правительства Кириякос Кушос, комментируя итоги состоявшейся в среду в Брюсселе в преддверии саммита ЕС встречи президента Кипра Никоса Анастасиадиса с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

«Президент поблагодарил Мишеля за те санкции, которые уже были наложены на Турцию, и отметил, что мы ожидаем, что к ним даже будут добавлены дополнительные санкции», — сказал Кушос.

Поводом для ужесточения санкционного режима ЕС по отношению к Анкаре могут стать и более активное присутствие буровых судов Турции в кипрской ИЭЗ, и намерение турецкой стороны открыть для туристов и для ведения бизнеса Варошу. Так называется вынужденно покинутый греками-киприотами в 1974 году курортный район кипрского города Фамагуста, который де-юре находится в буферной зоне ООН, но де-факто оккупирован турецкими войсками. Планы Турции явно противоречат резолюции Совета Безопасности ООН номер 550 от 1984 года, в которой сказано, что Совбез «считает попытки заселить любую часть Вароши лицами, неявляющимися ее жителями, недопустимыми и призывает передать этот район под управление Организации Объединенных Наций».

Вместе с кипрской проблемой и нарушениями Анкарой границ ИЭЗ островного государства вопрос о дальнейшей судьбе Вароши стал одной из главных тем на встрече Мишеля с Анастасиадисом. «Особо обсуждалась проблема Вароши и то, что Евросоюзу не следует ожидать гибкости со стороны Кипра по вопросам, касающимся Турции», — сообщил Кушос.(ТАСС)