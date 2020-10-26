Киноцентр «Низами» отказался показывать фильмы с Мэлом Гибсоном

Пресс-служба киноцентра «Низами» распространила заявление в связи с поддержкой американским актером и режиссером Мэлом Гибсоном сепаратистов в Карабахе.

Как передает Report, в заявлении говорится:

26-го октября американский актер и режиссер Мел Гибсон сделал публикацию в поддержку сепаратистского режима на территории Нагорного Карабаха, которая вызвала у нас справедливый протест.

Из публикации можно сделать вывод, что Мэл Гибсон (к сожалению для него) не имеет никакого представления об истории и современности Азербайджана, о почти 30-летней оккупации Арменией азербайджанских земель, о Ходжалы, о других бесчисленных злодеяниях этой нации на наших территориях, и, к сожалению, ничего не знает об азербайджанском народе и его патриотизме.

Данная публикация воспринимается нами как поддержка оккупации и террора. В знак протеста Киноцентр Низами в дальнейшем не примет на показ ни одного фильма с его участием. Весь мир должен знать: Карабах наш! Карабах -это Азербайджан!», — отмечается в заявлении.

| 2020-10-27T01:34:46+04:00 27 октября 2020, 02:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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