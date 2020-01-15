Киев выделил по $8,3 тысяч семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране

Правительство Украины выделило по 200 тыс. гривен ($8,3 тыс.) семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что Киев окажет юридическую поддержку родным и близким жертв трагедии

Гончарук добавил, что единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет выделена до получения семьями всех страховых выплат.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.(Газета.ру)

| 2020-01-15T16:01:25+00:00 15 января 2020, 19:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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