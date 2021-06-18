Делегация Главного управления культуры города Баку сегодня начала свой официальный визит в город Одессу. В Одессе делегация планирует посетить

Централизованные библиотечные системы, школу искусств, театральную и художесивенную школы, филармонию.

Как сообщили # в пресс-службе управления, накануне состоялась встреча представителей Азербайджана в Киевской городской государственной администрации, на которой присутствовали заместитель председателя по культуре и образованию администрации Валентин Мондриевский, депутаты Киевского городского совета О.Маляревич, В.Муха и А.Шлапак и др.

Представители двух стран выразили удовлетворенность темпом развития между Азербайджаном и Украиной в области культуры, братских и дружеских отношений.

Валентин Мондриевский отметил, что с момента подписания соглашения о сотрудничестве между нашими городами в 1997 году было реализовано множество инициатив в сферах городского развития, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и образования. Новая встреча, по его словам, создает основу для изучения потенциала сотрудничества в области культуры и искусства между городами-побратимами и определению новых направлений.

Начальник Главного управления культуры города Баку Джалил Меликов в свою очередь отметил, что братские и дружеские отношения между Азербайджаном и Украиной особенно проявились во время информационной борьбы в период 44-х дневной Отечественной войны. Он поблагодарил украинский народ за поддержку.

В ходе визита в столицу Украины азербайджанская делегация посетила Киевскую муниципальную музыкальную академию имени Р.М.Глиера, Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства, Киевскую городскую школу искусств №2 имени М.И.Вериковского.

Во время своего пребывания в Киеве представители управления посетили вместе с Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджанской Республики в Украине Эльмирой Ахундовой парк имени Гейдара Алиева и почтили память, возложив цветы к памятнику общенационального лидера.

Украинская сторона также организовала для азербайджанских гостей посещение всемирно известного памятника Киева — Национальный заповедник «Киево-Печорская лавра» и Национальный Музей Украинского Народного Декоративного искусства, действующего на территории заповедника.

Делегация близко ознакомилась с музейной экспозицией, работой фонда, проектами, обсудила обоюдные ценности и действия в области сотрудничества.

Представитель Главного управления культуры города Баку Парвин Мурадзаде сообщила #, что основная цель визита азербайджанской делегации в Украину – налаживание связей между культурными организациями, обмен опытом и осуществление совместных проектов.

С этой целью представители управления уже посетили Музей истории города Киева, Центральную детскую библиотеку имени Т.Г.Шевченко, Дом культуры «Дарница» и Публичную библиотеку имени Самеда Вургуна.

Визит азербайджанской делегации продолжится до 21 июня.

Напомним, что недавно Баку посетила большая делегация из Киева, которую возглавила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда. С азербайджанскими партнерами украинские представители в рамках туристической презентации «Дни Киева в Баку» обсудили новые пути развития в сфере туризма, подписали ряд документов, в том числе новую дорожную карту сроком на три года.