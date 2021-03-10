Казна не пустует, но цены растут – насколько усилился налоговый прессинг?

В прошлом году в Азербайджан было импортировано продукции на 10,73 млрд долларов, сообщил на брифинге председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев.

По его словам, 6,3 млрд. долларов из указанной суммы приходится на товары, освобожденные от таможенных пошлин: «В прошлом году в страну было импортировано продукции на сумму более 10 млрд. долларов. Из них 4,398 млрд. долларов, или 41%, были охвачены импортными пошлинами, а остальная часть импортированной продукции освобождена от них».

К этому стоит добавить, что Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана выполнил прогноз бюджетных поступлений на 102,83%. Примечательно, что в минувшем году отчисления таможенных органов в государственный бюджет страны составили 3,938 млрд. манатов против прогноза ГТК в 3,83 млрд. манатов.

Наряду с нормализацией бюджетных поступлений увеличилась налоговая нагрузка на импортируемую в страну продукцию, сказал по этому поводу «Зеркало» экономист Неймат Алиев. По его словам, упомянутый показатель в минувшем году увеличился на 39%, что в целом приводит к подорожанию импорта внутри страны и росту потребительских цен:

«Нагрузка на налогоплательщиков увеличилась на 39%, в том числе таможенные пошлины увеличились на 43%, — заметил экономист. — Анализ зависимости размера собираемых по линии ГТК налогов от показателей импорта дает основание для вывода о сильно возросшем фискальном прессинге на импортеров. Так, в страну было импортировано товаров на 13,7 млрд. долларов в фактических ценах в позапрошлом году и на 10,7 млрд. долларов в минувшем году. Отсюда видно, что показатели импорта в прошлом году сократились на 3 млрд. долларов. При этом сборы по линии ГТК (таможенная пошлина, НДС, акциз, дорожный налог) уменьшились на 500 млн. долларов — с 4,4 млрд в позапрошлом году до 3,9 млрд. манатов в минувшем году», — сказал Алиев, заметив, что на первый взгляд все нормально. Но это обманчивое впечатление.

Ведь если сравнить налоги на каждый импортируемый товар в размере 1000 долларов, в позапрошлом году на долю налогов приходилось 321 манатов, а в минувшем году — 365 манатов (4,4/13,7∙1000≈321; 3,9/10,7∙1000≈365). Иными словами, говорит экономист, в прошлом году в среднем доля таможенных отчислений с каждых 1000 манатов ввозимых товаров выросла на 44 маната, или 14%. Действительно, не может не удивлять, каким образом во время пандемии, когда весь остальной мир страдает от последствий коронавируса, отечественная таможня демонстрирует обратные показатели в сборе налогов. И все же, заметил аналитик, приведенные цифры не дают полного представления о масштабах роста налогового бремени, а для того, чтобы всесторонне изучить этот вопрос, следует рассмотреть и проанализировать связь между физическим объемом импорта и налоговыми сборами.

«Сравнивая данные Госкомстата, можно увидеть, что в прошлом году физический вес импортных товаров сократился на 36%, или на 5 млрд. долларов, составив 8,8 млрд. долларов. А значит, похожее сокращение логично ожидать в сегменте таможенных отчислений. То есть, если таможенники в 2019 году собрали 4,4 млрд. манатов с импорта товаров на сумму 13,7 млрд. долларов, то в прошлом году они должны были собрать 2,8 млрд. манат от импорта на сумму 8,8 млрд. долларов. Однако таможенники собрали 3,9 млрд. манатов. Детализируя, в 2019 году налоги на одну единицу товара составили 100 манатов, а в 2020 году достигли 139 манат».

По словам эксперта, таким образом налоговая нагрузка в 2020 году выросла на 39% или 1,1 млрд. манатов, а это в свою очередь привело к подорожанию импорта на 23%. https://zerkalo.az/chto-proishodit-v-gostamozhne-ekonomist-o-prichinah-rastushhih-tsen/.

Кстати, о возросших таможенных пошлинах на импорт как предтече растущих цен сообщал в недавней беседе с «Зеркало» председатель Общества международных экономических исследований Ekonomiks профессор Фикрет Юсифов https://zerkalo.az/dlya-obuzdaniya-potrebitelskih-tsen-nuzhno-izbavlyatsya-ot-monopolij-v-sfere-importa-i-proizvodstva-fikret-yusifov/. По его свидетельству, к прошлому году средняя импортная пошлина на ввозимую продукцию, призванную удовлетворить потребности местного рынка, была на уровне 40%. «Это очень внушительный показатель, влияющий на внутренние потребительские цены. Такого высокого уровня пошлин нет нигде в мире», — заметил экономист.