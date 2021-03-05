Для обуздания потребительских цен нужно избавляться от монополий в сфере импорта и производства – Фикрет Юсифов

Наблюдения показывают, что цены на продовольственный и непродовольственный ассортимент наших прилавков неустанно растут с начала года. Богатеющий на этом бизнес находит новые, все более изощренные формы их повышения. Опасаясь общественного недовольства резким подорожанием, цены поднимают по принципу «тише едешь, дальше будешь» — понемногу, но с завидным постоянством, — рассказал # председатель Общества международных экономических исследований Ekonomiks профессор Фикрет Юсифов.

На первый взгляд, говорит экономист, подорожание как будто незаметно, но спустя время понимаешь, что цены подскочили очень прилично. Конечно же, ценовой виток не ограничен только лишь прилавками торговых сетей – цены поднимают импортеры и местные производители, делая это по чуть-чуть, но настойчиво. В результате такими же темпами худеют кошельки потребителей. Въедливый читатель наверняка спросит о причинах подорожания, а главное, можно ли этого избежать?

«Единственный способ сбить цены– это обеспечить рынок изобилием товаров, — уверен ученый. – И это вполне достижимо, если устранить монополии в сфере производства и импорта, установив нормальную конкурентную среду на рынке. Только так можно добиться формирования реальных рыночных потребительских цен. При этом лучший способ удовлетворить внутренний спрос на товары народного потребления — добиться этого ростом внутреннего производства. Ведь оно, ко всему прочему, замещает импорт, препятствуя оттоку валюты из страны, способствует улучшению позиций экспорта, и, как следствие, укреплению курса национальной валюты. К тому же местное производство приносит в бюджет больше доходов, чем импортные налоги и пошлины».

В этой связи профессор предложил поразмыслить над данными Госкомстата, согласно которым в 2014 году в страну было импортировано товаров на 9,2 млрд долларов, а по итогам 2020 года сей показатель вырос аж до 13,5 млрд долларов. Получается, что только за истекшие семь лет импорт продукции увеличился на 4,3 млрд долларов (!). По свидетельству профессора, отсюда следует, что за отчетные годы внутреннее производство сократилось примерно на такую ​​же величину, а импорт, соответственно, вырос, поскольку надо же удовлетворить рыночный спрос. Причина среднегодового прироста импорта на 614 млн долларов, или более 1 млрд манатов ошибочно объясняется пандемией, погрузившей экономику в кризис в минувшем году, однако похожий уровень ввоза из-за рубежа наблюдался и в прежние годы.

Для наглядности, импорт в 2019 году увеличился к 2014 году на 4,5 млрд долларов, или 7,7 млрд манатов. Это означает рост показателей ввоза продукции в среднем на 1,3 млрд манатов в год в течение 6-ти лет, а также ежегодное снижение внутреннего производства на том же уровне. Рост импорта можно было бы объяснить резким увеличением ненефтяного экспорта, заметил экономист, однако по сравнению с 2014 годом экспорт из ненефтяного сектора в позапрошлом году увеличился лишь на 200 млн долларов.

«Лучший выход из сложившейся ситуации – создать реальную среду для развития местного производства, обеспечить финансовую доступность для бизнеса, — продолжил собеседник редакции. – Но, к сожалению, многие решения высшего политического руководства страны в русле развития предпринимательства не работают или же не реализуются должным образом. И речь здесь, конечно же, об эффективном управлении. В довесок этому Государственная нефтяная компания, «Азеригаз», «Азерэнержи» с ее дочерней компанией «Азеришиг», «Азерсу» и прочие государственные монополии получили имидж госучреждений, препятствующих бизнесу и его развитию. Имеются сотни примеров чинимых ими преград предпринимателям. Серьезные проблемы для бизнеса создает Госкомимущества, превратившееся в бюрократический аппарат. Вместо поддержки предпринимателей госмонополии преследуют собственные интересы».

А потому не могут не радовать решительные шаги руководства страны, направленные в русло решения этих проблем. В то же время следует понимать, отмечает профессор, что завершение начатого процесс длительный. Потребуется без малого несколько лет, чтобы полностью устранить монополии, избавиться от недобросовестных чиновников и завершить прочие реформы для безопасности бизнес-среды. А вот задача насытить рынок продукцией и сбить цены стоит здесь и сейчас, и для этого необходимо убрать искусственные барьеры, стоящие на пути импорта.

В минувшем году, говорит он, в страну было импортировано товаров и продуктов на 13,5 млрд долларов. При этом средняя импортная пошлина на продукцию, призванную удовлетворить потребности местного рынка, была на уровне 40%. А потому не удивительно, что фантастически высокие пошлины оказывают серьезное влияние на цены внутри страны.

«Нигде в мире нет таможенных пошлин и налогов на таком высоком уровне. Я неоднократно выступал по этому поводу в прессе. Высокие тарифы — одна из ключевых причин подорожания на местном рынке, — сказал Юсифов. – Другой фактор подорожания – сокращение объемов беспошлинной продукции, ввозимой населением для личных нужд, поскольку не все ввозимые товары люди потребляли сами – некоторую часть они продавали и это увеличивало предложение. Следовательно, понизить цены внутри страны можно, в первую очередь, пересмотрев и понизив ставки таможенных пошлин и налогов на импортируемую продукцию. А поступления в государственную казну можно увеличить как раз за счет роста товарооборота, создав условия для импорта большего количества товаров с низкими пошлинами и налогами».

Достигнутое таким образом изобилие товаров приведет к резкому падению цен. Еще одним фактором резкого падения цен, считает экономист, может стать повышение беспошлинного лимита на импорт для личного пользования.