Все легкое вооружение, вертолеты, гаубицы, беспилотники и корабли производятся в Турции на местном и национальном уровне.

Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в пятницу во время встречи с молодежью в Музее истории «Эдирне Балкан» в рамках программы «Отслеживание истории с молодежью».

Министр также заявил о намерении развивать производство в стране.

«Мы будем производить и самолеты, и танки. Для этого у нас есть персонал, инфраструктура и инженеры», — сказал министр.

Акар добавил, что с точки зрения безопасности, благополучия страны необходимо удовлетворять потребности вооруженных сил страны на местном и национальном уровне.