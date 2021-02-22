Что происходит в Гостаможне — экономист о причинах растущих цен

Импорт в нашей стране подорожал на 22,7%, и это одна из основных причин роста цен на внутреннем рынке, сказал # экономист Неймат Алиев.

Дополнительные расходы, говорит он, вызванные подорожанием импорта, превысили расходы на повышение зарплат, пенсий и социальных пособий, увеличенные указами главы государства на 1,4 млрд манатов. При этом, подорожание на зарубежных рынках не единственная причина ценового витка внутри страны:

По словам экономиста, серьезный рост цен на импортируемые в Азербайджан товары не обязательно связан с изменением уровня цен в зарубежных странах, откуда эти товары завозятся в нашу страну. Основную причину этого следует искать в деятельности Государственного таможенного комитета. На это обстоятельство указывают сопоставительные данные по стоимости импорта в соседних странах.

Для сравнения, Россия и Казахстан также являются нефтегазовыми странами. Подобно Азербайджану сопредельные государства в основном импортируют товары неуглеводородного происхождения. Однако импорт Казахстана подорожал лишь на 4,1% в минувшем году. В то же время, по данным Федеральной таможенной службы России, средняя цена импортируемых этой страной товаров в прошлом году не только не выросла, но и упала примерно на 3%

Пример Беларуси также показателен в плане влияния нашей таможни на стоимость импортируемых товаров, считает Алиев. Средняя цена импортируемых товаров в этой стране упала в прошлом году на 8,7%.

В Армении, которая намного слабее Азербайджана с точки зрения экономического потенциала, средняя цена импорта выросла всего на 0,3%. В соседней Грузии этот показатель увеличился лишь на 6%. В Азербайджане импортные товары подорожали на 22,7%.

«Этих сравнительных данных достаточно для вывода, что резкое подорожание импорта в Азербайджане произошло «благодаря» Государственному таможенному комитету. Потому, что невозможно иметь такую ​​разницу между закупочными ценами со странами, имеющими схожую нашей географию закупок», — заметил он.

В этой связи, говорит Алиев, необходимо, наконец, разобраться, что происходит в ГТК. Для этого экономистам и юристам в правительстве следует для начала поискать ответы на упомянутые обстоятельства. Поскольку именно эти загадки усугубляют не только положение бизнеса в сфере импорта, но и местное производство и социальное положение в стране. Ведь одна из главных причин высоких цен на внутреннем рынке — это подорожание импорта.

Если учесть, что в прошлом году объем импорта составил 10,73 млрд долларов, получается, что 2 млрд долларов из этой суммы были связаны с ростом цен (10,73-10,73: (100 + 22,7) / 100≈2,0), подсчитал он. В довесок этому, учитывая, что стоимость закупки импортных товаров увеличилась на 3,4 млрд манатов из-за роста цен, доходы граждан растут не такими крутыми темпами. По данным Минфина, в минувшем году на повышение заработной платы, пенсий и социальных выплат из госбюджета было выделено 2,040 млрд манатов.

«Отсюда возникает вопрос, можно ли говорить об улучшении уровня жизни в условиях роста доходов на 2 млрд манатов и расходов на 3,4 млрд манатов? — вопрошает экономист. – Ведь очевидно, что именно резкий рост цен на импорт на таможне снижает эффективность государственных мер социальной защиты. Если же прибавить к этому влияние роста цен на местные товары, можно представить себе полную картину динамики уровня жизни в нашей стране. По этой причине необходимо принять безотлагательные меры в русле соответствия таможенной стоимости ввозимых товаров закону».

P.S.: Наши обращения в ГТК по этому поводу остались без результата.