Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в связи с режимом чрезвычайного положения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя казахстанского посольства в Ташкенте.

«В связи с объявлением чрезвычайного положения въезд для иностранных граждан на территорию Казахстана пока приостановлен. В том числе пешим порядком, авиасообщением и другим каким-либо транспортом», — сказал представитель дипмиссии.

Ранее сообщалось, что AZAL и «Air Astana» отменили авиарейсы Баку-Алматы и Баку-Алматы.