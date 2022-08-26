Казахстан приглашает на свой рынок более 250 международных компаний, ушедших из России. Об этом рассказал в интервью «Tengri.news» премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. В качестве примера компаний, которые уже перенесли свои представительства и производства из России в Казахстан или находятся в процессе, Исмаилов назвал автомобильную марку Skoda, отдел медицинских товаров General Electrics, медицинский отдел Philips, Honeywell.

Смаилов сообщил, что Казахстан разрабатывает для иностранных компаний таргет-листы и предоставляет информацию о выгоде ведения бизнеса в стране; по каждой компании созданы рабочие группы. В июле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству подготовить благоприятные условия для релокации в Казахстан иностранного бизнеса, прекратившего работу в России. По его мнению, это позволит стране нарастить производственные мощности и улучшить инвестиционный климат.

После начала военного вторжения России в Украину российский рынок покинули сотни зарубежных компаний. (svoboda.org)