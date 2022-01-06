Сегодня одной из самых обсуждаемых тем в мире (на постсоветском пространстве уж точно) являются события в Казахстане.

Напомним, что 1 января в стране повысили цену на сжиженный газ, и уже на следующий день в Мангистауской области начались уличные демонстрации. Вскоре к массовым протестам присоединились жители других регионов, что, в конечном счете, привело к отставке правительства.

В настоящее время протесты в Казахстане стали общенациональными. На фоне захвата административных зданий власти начали антитеррористическую операцию, а президент обратился за помощью к ОДКБ.

Отметим, примечательный факт. Кремль, обычно оперативно реагирующий на такого рода события, происходящие по соседству, до вчерашнего дня хранил стоическое молчание. И лишь накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков как бы отрешенно заявил: «Власти Казахстана способны самостоятельно справиться с ситуацией в стране, главное — избежать вмешательства внешних сил».

И вот на фоне, скажем так, нейтральной позиции официальной Москвы, функции главы внешнеполитического ведомства, да что там МИД, главы российского государства взяла на себя главный редактор канала Russia Today небезызвестная Маргарита Симоньян.

В то время, как Песков говорит, что «главное – избежать вмешательства внешних сил», Симоньян решила действовать по-своему. Да еще как. Нагло, беспардонно, по-хамски. Короче, так, как принято у представителей «многострадальной» нации. Она выдвинула ультиматум казахским властям.

Так, едва услышав обращение президента Казахстана за помощью к ОДКБ, Симоньян ринулась в пекло вперед батьки, размахивая своими требованиями!?

Их она опубликовала на личном канале в Telegram вечером 5 января. Симоньян хочет выполнения режимом в Казахстане шести «условий» в обмен на военную помощь в разгоне массовых протестов. Речь о полной русификации страны.

Крым — признать. Кириллицу — вернуть. Русский язык – второй государственный, как в Киргизии. Оставить в покое русские школы и не врать Начальнику, что и как Выгнать антироссийские НКО. Внятная братская внутренняя политика, исключающая игры с нациками.

“Ибо неча”, — констатировала Симоньян.

Уж больно зарвавшаяся Марго напоминает барона Мюнхгаузена, обещавшего объявить войну Англии в случае, если последняя не признает независимость Североамериканских Штатов.

Кстати, это не первый раз, когда армянский «Мюнхгаузен в юбке» сует свой нос в дела чужой страны. Помнится, в январе прошлого года Симоньян пыталась мутить воду в Украине. Будучи апологетом сепаратизма, она приняла участие на форуме в Донецке, организованном поддерживаемыми Россией сепаратистами так называемой «ДНР», и фактически призвала к включению украинского Донбасса в состав России.

«Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой», – заявила в частности Симоньян.

Тогда все тот же Песков ответил на призыв горе-патриотки: «У Кремля нет планов по присоединению Донбасса к России, Москва занимает по этому вопросу «ответственную позицию».

И вот, мягко говоря, безответственная Симоньян вновь пытается проползти в большую политику, и показать себя большей русской, чем Путин.

Вообще, уж слишком разошлась Симоньян. Вчера она называла талибов «красавчиками», сегодня выступает с требованиями к чужой стране, что же будет завтра? А завтра будет как всегда: за что боролась, на то и напоролась. И напорется Симоньян, вне всякого сомнения…

P.S. Кстати, ОДКБ приняла решение направить миротворческие силы в Казахстан. Без всяких там требований Симоньян. Теперь остается ждать претензий Марго к данной организации, которая осмелилась пойти на такой шаг без ее ведома и согласия.