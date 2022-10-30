Король Великобритании Карл III заработал более £1 млн., продав любимых скаковых лошадей покойной королевы Елизаветы II. Об этом сообщает The Sun.

Карл III продал четырнадцать лошадей своей покойной матери на аукционе Tattersalls в Ньюмаркете, включая скакуна по кличке Love Affairs, который стал победителем скачек в Гудвуде всего за два дня до смерти Елизаветы II. Сообщается, что продажа принесла монарху в общей сложности £1,075 млн., так как каждая лошадь ушла с аукциона в среднем за £75 тыс.

Ранее стало известно, что после смерти Елизаветы II ее сын Чарльз унаследовал часть из принадлежавших ей лошадей. Королевский источник подтвердил, что, несмотря на то, что Чарльз сократил количество лошадей, этот вид спорта навсегда останется в семье.

«Связь между семьей и конным спортом будет продолжаться. Мы хотим продолжить традиции и связи с Royal Ascot, но не в таких масштабах, как у Ее Величества», — говорилось в заявлении. (Газета.Ру)