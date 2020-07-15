Карантин в Украине будет продлен еще на месяц

Карантин в Украине будет продлен еще на месяц по предложению министерства здравоохранения. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в интервью изданию РБК-Украина.

«У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать», — сказал Степанов.

По его словам, министерство готовит проект соответствующего постановления Кабинета министров.

Он также сообщил, что Минздрав предлагают внести изменения в действующие сейчас правила адаптивного карантина.