Карантин в Украине будет продлен еще на месяц по предложению министерства здравоохранения. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в интервью изданию РБК-Украина.
«У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать», — сказал Степанов.
По его словам, министерство готовит проект соответствующего постановления Кабинета министров.
Он также сообщил, что Минздрав предлагают внести изменения в действующие сейчас правила адаптивного карантина.
Как сообщалось, число больных в активной стадии по сравнению с предыдущими сутками в Украине сократилось на 156, до 26 049. При этом суточное количество выздоровевших от COVID-19 продолжает превышать число заболевших. (Корреспондент.net)