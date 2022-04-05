Впервые в Азербайджане будет осуществлена продажа лошадей карабахской породы через аукцион.

Как сообщили в Минсельхозе, в аукционе, который состоится 15 апреля, могут принять участие как отечественные, так и иностранные владельцы хозяйств, предприниматели. Будут выставлены специально отобранные лошади с высоким потенциалом, и продажа будет осуществляться в соответствии с форматом аукциона.

Кроме того, в комплексе будет представлена живая и интерактивная информация о карабахских скакунах. Желающие принять участие в аукционе могут обратиться в центр продаж 1659 со дня объявления и пройти регистрацию.