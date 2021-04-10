Канцлер Австрии рассказал об итогах переговоров с Россией о «Спутнике V»

Вена и Москва завершили переговоры о российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом 10 апреля заявил канцлер страны Себастьян Курц на встрече с журналистами.

«Спутник V» стал бы дополнительным ускорителем (процесса вакцинации в Австрии. — Ред.) c объемом в 1 млн доз. Переговоры о контракте де-факто подошли к концу. Это значит, что закупка для нас в Австрии возможна», — приводит его слова Kronen Zeitung.

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что Вена надеется на быстрый допуск «Спутника V» со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA), но способна и самостоятельно зарегистрировать этот препарат.

До этого, 6 апреля, Курц заявил о том, что в процессе регистрации ЕМА российской вакцины не должно быть геополитического контекста.

30 марта Курц также сообщал о намерении Австрии договориться с Россией по использованию «Спутника V». По словам канцлера, с февраля Австрия находится «в хорошем диалоге с российской стороной», за что он очень благодарен.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что намерения Австрии по «Спутнику V» разрушают миф об «агрессивной России». Она заявила, что фундаментом российской политики является сотрудничество на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса были зарегистрированы 11 августа 2020 года. «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи (aif.ru)