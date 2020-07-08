Канье Уэст заявил, что намерен идти на президентские выборы в США как независимый кандидат

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст собирается участвовать в президентских выборах в США в 2020 году в качестве независимого кандидата. Об этом он рассказал в опубликованном в среду интервью журналу Forbes.

«Я бы выдвигался как республиканец в том случае, если бы не было [действующего президента, представляющего Республиканскую партию, Дональда] Трампа. Если Трамп в гонке, то я буду участвовать как независимый кандидат», — заявил Уэст. Он отметил, что больше не поддерживает нынешнего главу Белого дома, несмотря на то, что был его сторонником последние годы.

В то же время музыкант раскритиковал и выдвигающегося от демократов бывшего вице-президента Джозефа Байдена, припомнив тому слова «если вы не голосуете за меня, то вы не темнокожий», адресованные афроамериканскому сообществу. По мнению Уэста, такие высказывания являются проявлением расизма.

Рэпер сообщил, что в качестве кандидата на пост вице-президента он выбрал своего друга — священника из штата Вайоминг Мишеля Тидболла. Слоганом избирательной кампании станет фраза «ДА», уточнил Уэст. При этом он подчеркнул, что заявление о намерении баллотироваться в президенты США не имеет целью привлечь дополнительное внимание к своей персоне в преддверии готовящегося к выходу летом его нового альбома God’s Country.

Говоря о внешнеполитическом курсе, Уэст отметил, что он «еще не сформулировал его», но намерен «защищать Америку». Он также заявил, что «любит Китай», а пандемия коронавируса — «не вина китайского народа».(ТАСС)