Похоже, развод культового американского рэпера Канье Уэста с армянской медийной персоной Ким Кардашьян пошел ему на пользу. Миллиардер обратил свои взоры на Россию и Азербайджан.

Канье Уэст намерен записать дуэт с народным артистом Азербайджана EMINом, обсудить бизнес идеи с Арасом Агаларовым и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает #.

Новость стала самой обсуждаемой в музыкальном мире, и на нее уже отреагировал сам Эмин Агаларов: «Ого, классные новости», — написал певец в своей Instagram истории.

О планах культового рэпера американскому журналу Billboard сообщил партнер Канье Уэста Амир Садан.

Сейчас рэпер ведет переговоры с азербайджанским миллиардером Арасом Агаларовым о развитии бизнес-проектов в России. В планы Канье также входит проведение в России Sunday Service — шоу, которое является церковной службой и на котором одноименный хор исполняет христианские музыкальные композиции. Организаторы уже забронировали два возможных места проведения события — Crocus City Hall, который вмещает 7,3 тысячи человек, и спорткомплекс «Лужники» на 81 тысячу человек.

Представитель Канье также рассказал, что рэпер планирует пригласить на представление Владимира Путина, и выразил свое желание лично пообщаться с президентом России.

С EMINом американский рэпер хочет записать совместную песню. Подробной информации, о каком треке идет речь, пока что нет. Но, учитывая, что Канье собирается осуществить свои планы весной или летом, не исключается вероятность его приезда в Баку, на фестиваль «ЖАРА», который в 2022 году состоится уже в 6 -й раз.

В ноябре 2021 года в эфире одного из телешоу Канье Уэст сравнил себя с молодым Владимиром Путиным. По его словам, культуру можно сравнить с нефтью и энергией, которые имеются у России в избытке, а сам он стал «королем культуры» последних двух десятилетий и намерен оставаться в этом статусе еще очень долгие годы.

В целом представитель Канье недвусмысленно подчеркнул, что рэпер намерен развивать свой бизнес в России и даже сделать эту страну своим «вторым домом».

Канье Уэст был неоднократно назван одним из величайших артистов XXI века. Он вошел в число самых продаваемых артистов, суммарный объем продаж его альбомов и синглов в цифровом формате и на физических носителях превысил 121 миллион экземпляров. Уэст получил 22 премии «Грэмми», благодаря чему он является одним из рекордсменов по числу выигранных номинаций и рекордсменом среди хип-хоп-музыкантов, а также артистов своего возраста. Он несколько раз был представлен в различных списках журнала Forbes и дважды — в ежегодном списке 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. В 2019 году вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2020 году Forbes поставил Канье Уэста с доходом 170 миллионов долларов на второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей. По сообщению Bloomberg, состояние Канье Уэста на 2021 год оценивается в 6,6 миллиардов долларов США.