Министр транспорта Канады Омар Алгабра заявил, что его страна будет выступать против переизбрания России в руководящий Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Как передает Gazeta.ru, по данным Reuters, об этом он сообщил в кулуарах Ассамблеи ИКАО.

«Важно, чтобы Россия была привлечена к ответственности за свои действия, и мы не будем поддерживать выдвижение России в совет», — сказал Алгабра.

Как отмечает агентство, в субботу состоится голосование по избранию стран в управляющий совет ИКАО, состоящий из 36 членов.

По словам министра, Канада обсуждает с другими странами коллективный подход по этому вопросу.

Он также добавил, что нарушения международных правил не могут остаться «неучтенными».

Как напоминает агентство, ранее Россия в ответ на санкции закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний из 36 стран, включая все 27 членов Евросоюза.

ИКАО — специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее ее развитие с целью повышения безопасности и эффективности.