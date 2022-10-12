Власти Канады направят Украине дополнительную военную помощь в размере 47 млн канадских долларов ($34,1 млн). Об этом в среду заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

По его словам, новый пакет военной помощи будет включать «артиллерийские снаряды, зимнее обмундирование и камеры для дронов». Он добавил, что Оттава будет продолжать всестороннюю поддержку Киева.

В распространенном в среду заявлении министра обороны Канады Аниты Ананд, которая сейчас находится в Брюсселе на двухдневном заседании глав Минобороны стран НАТО, пакет помощи включает снаряды для американских гаубиц М777, современные камеры для беспилотных летательных аппаратов, коммуникационное оборудование, 400 тыс. единиц зимнего обмундирования.

В февраля Оттава поставила Киеву вооружений и военного оборудования на сумму почти 600 млн канадских долларов ($435,6 млн).