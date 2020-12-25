Канада отказалась сотрудничать с РФ по делу 96-летнего нациста Оберлендера

Власти Канады, несмотря на запрос РФ по делу об экстрадиции бывшего эсэсовца Гельмута Оберлендера, отказались от сотрудничества с российской стороной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Оттаве.

«Канадские власти отказались от комментариев по данному сюжету, никаких документов они в России не запрашивали», — сказали в российской дипмиссии.

В посольстве сообщили, что в данный момент им неизвестно о каком-либо диалоге с представителями правительства Канады по Оберлендеру. Российские дипломаты полагают, что процедура лишения экс-нациста канадского гражданства затягивается, несмотря на то что факты его вины являются неоспоримыми. Также они указали на позицию адвоката Оберлендера, который считает, что дело «еще далеко не закончено» и процесс депортации не осуществляется.

«Очевидно, что влиятельные заступники карателя рассчитывают максимально отсрочить исполнение приговора Верховного суда Канады, пытаясь сохранить ему «канадскую прописку» до ухода из жизни», — говорится в заявлении.

В декабре 2019 года 96-летнего Гельмута Оберлендера лишили гражданства Канады, так как он скрыл от властей этой страны свою причастность к массовым казням в СССР.

Его подозревают в убийстве 214 детей во время операции нацистcкой армии на Кубани в 1942 году. Также СК России подозревает бывшего эсэсовца в причастности к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области.