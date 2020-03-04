Канада и Украина призвали Иран обеспечить Киеву доступ к «черным ящикам» сбитого самолета

Канада и Украина призывают Иран предоставить доступ к «черным ящикам» разбившегося под Тегераном пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины» и передать их Киеву. С соответствующими заявлениями в среду выступили на совместной пресс-конференции в Киеве министры иностранных дел двух стран Франсуа-Филипп Шампань и Вадим Пристайко.

«Мы должны призвать Иран дать доступ к «черным ящикам», — заявил Шампань, добавив, что при расследовании авиакатастрофы должна быть максимальная прозрачность. «Должна быть прозрачность, это не даст возможности для возникновения сговоров, поэтому доступ к ящикам необходимо обеспечить», — подчеркнул он.

В свою очередь Пристайко заявил, что прошло уже достаточно продолжительное время с момента катастрофы, которое позволяет Украине сделать вывод о том, что у Ирана нет достаточных ресурсов для расшифровки бортовых самописцев. «В соответствии с этим МИД Украины работает над тем, чтобы забрать черные ящики для расследования. У нас для этого есть не только основания, ящики принадлежат Украине, так как самолет украинский», — пояснил он официальную позицию Киева.(ТАСС)