Канада выразила готовность вернуть все отремонтированные турбины для «Северного потока». Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны.

Министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что Канада по-прежнему планирует вернуть пять турбин газопровода «Северный поток», несмотря на то, что одну турбину, которая уже была возвращена Германии, компания-эксплуатант отказалась принимать, сославшись на технические проблемы.

«Это было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас просила Германия. При этом Канада не хочет давать никаких оправданий Путину, чтобы он мог использовать энергетические каналы в Европу в качестве оружия», — сказала Жоли.

Украина раскритиковала Канаду за согласие по просьбе Германии освободить Siemens Canada от санкций ради возвращения турбин. Президент Владимир Зеленский заявил, что Кремль расценит этот шаг как признак слабости. Но канадское правительство осталось при своем мнении, расценивая свое решение как необходимое для обеспечения поставок газа в Германию.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил CBC Power & Politics, что страна продолжит работать с Канадой, чтобы обеспечить возврат оставшихся пяти турбин. По его словам, у сторон есть «политическое понимание необходимости сотрудничества» ради предотвращения реализации «русского сценария», добавил телеканал CBC. (iz.ru)