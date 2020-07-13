Камминг-аут провокаторов

В спортивной драме с элементами комедии под названием «Бей в кость», главные роли в которой сыграли Антонио Бандерас и Вуди Харрельсон, есть один очень интересный диалог. Учитывая то, что цензура допустила ее озвучивания именно в таком виде, я также приведу ее полностью, не подвергая редактуре и не смягчая. «Человек может построить тысячу мостов, но при этом отсосать один член, и тогда в памяти потомков он останется не как великий архитектор, а как членосос», вот так звучит эта фраза. Вспомнилась она мне, в связи с совершенно омерзительными действиями тех провокаторов, что осели за рубежом, ежедневно публикуют видеоролики, полные лжи и глупости и именуя себя «политическими блоггерами».

В том, что соврать, назвав ушедшим в мир иной совершенно живого и здорового человека для них, как выпить стакан воды — я убеждался не раз. В том, что они готовы нагло лгать, тиражируя просто чудовищные версии смерти людей, скончавшихся в силу слабого здоровья, я тоже убеждался. Как и в том, что они ежедневно пытаются выдать давние и многократно уже опровергнутые слухи за достоверные факты. Наконец, любой хоть раз, прослушавший этих лжецов в состоянии убедиться, что их претензии на статус «политических блоггеров» совершенно необоснованны.

В силу своей чудовищной необразованности, примитивности мышления, общей низкой культуры они могут претендовать лишь на статус пустозвонов. Политический блоггер, в моем понимании, это Виктор Шендерович, Александр Невзоров, Игорь Яковенко. Все это – люди высочайшего интеллекта, энциклопедических знаний. Они находятся в оппозиции к нынешней российской власти, но они никогда не лгут, критикуя ее, а тем более не переходят к матерщине, в качестве «аргумента». Сравнивать этих гигантов мысли с той сворой, что ежедневно озвучивает чушь в прямых эфирах своих, созданных на коленке интернет-каналов – кощунство. И, тем не менее, эти господа претендуют на одинаковый с блестящими аналитиками статус.

Собственно, даже на это можно было бы закрыть глаза. Мало ли кто и как себя называет. Есть же мужчины, одевающиеся в женские наряды и именующие себя женскими именами, в конце концов. Но, вчера все эти выкрутасы, весь этот бесконечный карнавал самовлюбленных посредственностей перестал носить характер забавы, на которую не стоит обращать внимания. Произошел коллективный камминг-аут всех этих провокаторов низкой пробы. И случилось это после того, как 12 июля, вооруженные силы Армении открыли огонь из артиллерийских установок по позициям азербайджанской армии на приграничной линии в Товузском районе Азербайджана.

На эту провокацию армянской стороны был дан сильный, отрезвляющий ответ. Увы, наша армия также понесла потери — есть убитые и раненные. Шехидов встречал Товуз. Встречал, как и подобает героям, отдавшим жизнь за Родину! А еще, мы видели, как рвутся на передовую добровольцы, в том числе и ветераны карабахской войны, а также молодежь. Наконец, мы увидели призывы проживающих за рубежом азербайджанцев к единению и к отмщению.

А как себя повели пустозвоны-провокаторы? Они начали орать в эфире, утверждая, что «весь Баку встал на ноги». Не знаю, что они там курят, но жители столицы были в шоке от такой примитивной лжи. Но ложью дело не ограничилось. В ход пошли провокационные призывы. «Это наш последний шанс! Обращаюсь к Али Керимли, лидерам иных партий. Выводите людей на площадь Азадлыг! Сметайте посты полиции, сносите все памятники!»,- орал небритый провокатор. С такого же рода речами выступили и его подельники, именующие себя «политическими блоггерами».

То есть, они открыто призвали к внутриполитической дестабилизации в Баку в тот самый момент, когда наша армия давала отпор на провокацию армянской стороны в Товузском районе. Ровно тем же, несколько десятков лет назад занимались политические провокаторы, рвавшиеся к власти.

Азербайджанская армия сильна и способна наносить врагу сокрушительные удары. Сейчас в Азербайджане царит политическая стабильность, нарушить которую мечтают только враги нашего государства, нашего народа. Именно таковыми являются все те забугорники, что именуют себя «политическими блоггерами».

Они могут сколько угодно показывать свои пустые холодильники, жаловаться на безденежье и повествовать о вынужденной необходимости мыть туалеты в странах своего проживания. Они могут сколько угодно тиражировать слухи, глупость, пытаясь изображать осведомленность и способность выстраивать логический ряд. Образно говоря, они могут «построить кучу мостов», но в памяти народа они останутся благодаря этому провокационному призыву в момент, когда наша армия вела бои с армянскими оккупантами, вовсе не архитекторами…