Удивительная последовательность событий. В среду семь стран Совета безопасности ООН призвали Россию отменить признание оккупированных районов Грузии — Абхазии и т.н. Южной Осетии. Среди подписавших заявление — США, Британия, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, который опубликовала миссия Франции в ООН.

Страны выразили недовольство тем, что российские войска продолжают незаконно находиться на оккупированных территориях Грузии и контролировать Абхазию и Южную Осетию. Такие действия, как отмечается в документе, нарушают международное право.

Страны также осудили провокации, которые Россия продолжает совершать, а именно — усиливает военное присутствие, осуществляет незаконные задержания, похищает местное население и ограничивает свободу передвижения.

«Сегодня мы вновь призываем Россию полностью выполнить свои обязательства: немедленно вывести свои войска и отменить свое признание так называемой независимости территорий Грузии, и не препятствовать созданию механизма международной безопасности», — говорится в заявлении семи стран.

И буквально в этот же день Путин фактически заложил еще один кирпичик в процесс возможной аннексии Южной Осетии. Он одобрил предварительное соглашение о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, передает РБК.

«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства. Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения», — говорится в документе.

Согласно первой статье соглашения, «граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны». Кроме того, люди, имеющие двойное гражданство, проходят военную службу там, где проживают постоянно на момент призыва, а ранее прошедшие военную службу — освобождаются от призыва.

«Лицо, состоящее в гражданстве обеих сторон, пользуется правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой оно постоянно проживает», — отметили в документе.

Соглашение будет действовать на протяжении пяти лет и автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если одна из сторон за шесть месяцев не уведомит о своем желании приостановить его действие.

Трудно назвать решение Путина случайно совпавшим по времени с призывом семи стран отозвать признание независимости двух регионов Грузии. Вместе с тем нельзя исключать, что оба события приурочены к приближающейся годовщине начала войны августа 2008-го.

То есть, Путин как бы показал, что не только плевать хотел на призывы прекратить оккупацию, а вполне может и присоединить ту же Южную Осетию к РФ на основании того, что ее население примет гражданство России.

Что остается делать в подобной ситуации? Какие цивилизованные методы есть у мира против Путина?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Ника Читадзе, политолог, профессор Черноморского Международного Университета (Грузия):

— Пока на Россию будет невозможно оказывать экономическое давление, Кремль будет продолжать свою империалистическую политику в отношении Грузии, Украины и не только. Никакие резолюции ООН, Совета Европы и т. д. здесь не повлияют.

Да, Запад ввел определенные санкции против России, но этого недостаточно. Потому что Россия продолжает свой экспорт нефти и газа на европейский рынок.

Так что в первую очередь надо вести такую политику, чтобы Европа максимально снизила энергетическую зависимость от России.

Анатолий Пинчук, глава правления Института безопасности Восточной Европы (Украина):

— То, что Путин игнорирует призывы международного сообщества, не новость. Россия при нем превратилась в государство-террориста. Взывать к каким-то моральным принципам вора и убийцы бесполезно. Только ужесточение санкционного давления, невозможность эффективного взаимодействия с цивилизованным миром могут изменить ситуацию и привести или к смене режима в РФ или ослаблению РФ до такой степени, чтобы государства, территории которых находятся под российской оккупацией, смогли силовым способом их освободить.

Стейнар Гил, западноевропейский дипломат в отставке, экс-посол Королевства Норвегия в Азербайджане:

— Я нашел полный̆ текст призыва семи стран и остался доволен его содержанием и тем, что Норвегия среди его авторов. Как Вы, наверное, знаете я был послом в Грузии (2002–2006).

Приветствую призыв семи стран-членов Совета безопасности ООН к России. Весьма важно держать вопросы, поднимаемые в призыве, в повестке дня международного сообщества. Думаю, что высказывание президента Путина о соглашении о двойном гражданстве между Россией̆ и Южной Осетией является ответом на призыв семи стран. Ситуация с Абхазией и Южной Осетией вряд ли изменится к лучшему в ближайшем будущем. Цивилизованные методы решения конфликтов всегда остаются, но они требуют доброй̆ воли от всех заинтересованных сторон. К сожалению, Россия пока не проявляет доброй̆ воли, не выполняет своих обязательств.