Президент России Владимир Путин заявил, что в 1990-е годы он иногда был вынужден подрабатывать частным извозом.

Слова главы России приводит телеканал «Россия 24», опубликовав тизер фильма «Новейшая история».

Ведущий, описывая тяжелую экономическую ситуацию в стране в те годы, отметил, что многим квалифицированным специалистам с трудом удавалось зарабатывать на жизнь.

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — высказался Путин.

В 2018 году Владимир Путин рассказал в документальном фильме Андрея Кондрашова, что был готов подрабатывать таксистом в Санкт-Петербурге после того, как ушел с работы из мэрии, когда Анатолий Собчак проиграл выборы градоначальника.

Президент подчеркнул, что когда ему в конце 1990-х годов поступило предложение от управляющего делами президента переехать на работу в Москву, он не мог не принять его, потому что другой работы не было.