Недавнее боевое применение беспилотника «Байрактар» на Донбассе — серьезный ход в российско-украинском противостоянии.

Об этом # заявил генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По его словам, 44-дневная война между Азербайджаном и Арменией прекрасно продемонстрировала возможности «Байрактара».

«Теперь Украина строит завод по производству «Байрактаров», а также будет готовить специалистов для обслуживания беспилотников. С помощью «Байрактаров» украинская армия имеет значительное техническое преимущество. Изучение опыта применения беспилотников в Карабахской войне нам очень пригодится», — подчеркнул он.

Коснувшись уровня подготовки азербайджанской армии, Романенко отметил, что еще апрельская война 2016 года в Карабахе подтвердила не только рост военного потенциала Азербайджана, но и его реализацию за все это время.

«За эти годы военный потенциал Азербайджана значительно рос. И не последнюю роль здесь сыграло решение по оснащению армии беспилотниками. Азербайджанская армия дала первый в мире пример успешного использования беспилотников в крупномасштабных военных операциях», — отметил Романенко.