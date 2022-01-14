После новогодних праздников у звезд попмузыки и блогеров начинается сезон отдыха. В последние годы селебрити отдают предпочтение отдыху на теплых экзотических островах. Как и где отдыхают самые популярные азербайджанцы России, читайте в специальном обзоре #.

Народный артист Азербайджана, бизнесмен и композитор EMIN отправился за летом на Мальдивы. Романтический отдых на берегу Индийского океана преобразил певца в считанные дни – EMIN выглядит отдохнувшим, счастливым и готовым к новым творческим свершениям. Периодически певец делится с подписчиками своими радостными моментами и эмоциями, выкладывая в Intagram снимки с отдыха. На остров артист отправился вместе с супругой, моделью Аленой Гавриловой и дочерью Афиной:

Певец, музыкант и глава лейбла Atlantic Records Russia Бахтияр Алиев (Bahh Tee) также предпочел экзотику и отправился с женой на остров Саона, в Доминиканскую республику. Морской бриз, множество пещер, невероятные закаты и захватывающие дух панорамы – певец признается, что на острове, открытом, между прочим, Христофором Колумбом, он получил полный заряд энергии и незабываемые впечатления:

Уроженец города Сумгайыт Эльман Зейналов (ELMAN) предпочел курортный комплекс на искусственном острове Пальма Джумейра в Дубае. На отдыхе в Atlantis The Palm его сопровождает супруга — корейская модель, владелица шоу-румов в Москве Маргарита Цой и дочь Мариэль. «Вся семья в сборе. Спасибо за это Мариэль», — написал певец:

Звезда российского Инстаграма, блогер, завидный холостяк и обладатель коллекции люксовых авто красного цвета Гусейн Гасанов также проводит новогодние каникулы в Объединенных Арабских Эмиратах. Миллионер взорвал видео кадрами дрифта по морю, в очередной раз сумев удивить свою многомиллионную армию в соцсети Instagram: