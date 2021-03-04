Кадыров попросил у ФБР $250 тысяч наличными за информацию о Пригожине

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что объявленный ФБР в розыск бизнесмен Евгений Пригожин находится в Грозном, иронически попросив за эту информацию обещанное вознаграждение в 250 тысяч долларов.
Ранее ФБР вновь опубликовало в Twitter информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года, в списке есть и Пригожин. На прошлой неделе адрес российского бизнесмена опубликовала компания «Конкорд», принадлежащая Пригожину, за что попросила обещанное ФБР вознаграждение.
«Более легких денег от американского правительства и представить невозможно. Сегодня я узнал, что за информацию о нахождении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина ФБР готово выплатить аж $250 тысяч! Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава Чечни в шутку заявил, что готов без зазрения совести получить заслуженную премию, но только наличными.