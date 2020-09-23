«К подобным заявлениям Рухани не стоит относиться серьезно» — Игорь Панкратенко

Дональд Трамп в своей предвыборной речи заявил о том, что после его победы Иран сразу «за девять секунд позвонит США и попросит новое соглашение». Но что бы Трамп не заявлял, Иран не похож на страну, которая готова пойти на новые соглашения. Несмотря на все разногласия, официальный Тегеран внимательно следит за предстоящими президентскими выборами в США.

О том, какие ожидания у Тегерана от этих выборов, что даст отношениям двух стран возможный приход к власти Байдена, рассказал в интервью # иранист, эксперт по Ближнему Востоку Игорь Панкратенко.

— Президент США Дональд Трамп говорит о том, во время своего второго срока они подпишут новые соглашения с Ираном. Как на это реагируют в Тегеране?

— Вот как раз на заседании генеральной Ассамблеи ООН Хасан Рухани заявил: «США не смогут заставить нас ни вести переговоры, ни начать войну. Любое правительство, избранное в США, будет вынуждено сдаться иранской нации». Такой вот ответ из первых уст на ваш вопрос.

Другое дело, что к подобным заявлениям относиться серьезно совершенно не стоит. Рухани у нас «хромая утка» и «сбитый летчик», до окончания срока ему осталось полгода – можно и позажигать, и поураганить.

Другое дело, что Иран сейчас не будет ничего предпринимать до тех пор, пока не станет точно понятно, кто станет следующим президентом США. И даже если США или Израиль начнут провоцировать, обстреливать Иран, персы будут вежливо улыбаться и ни во что не полезут.

— Какие ожидания в Иране от выборов в США? Они ждут, что после прихода Байдена, ситуация кардинальным образцом поменяется?

— Такие ожидания есть, поскольку хуже, чем при Трампе, быть уже не может. Однако, еще раз повторю, руководство Ирана не питает особых иллюзий на этот счет. Антииранский консенсус в США состоялся и постоянно укрепляется, все разговоры о возможном «смягчении» — чистой воды пропагандистские заявления без реальной подоплеки. А потому Тегерану остается только одно – ждать дальнейшего развития ситуации. И уже потом принимать какие-то конкретные решения.

— Приход к власти Байдена — это возврат к СВПД?

— Ну, это он так говорит, подтверждений этим заявлениям нет. Ключевые вопросы для Ирана – возобновление экспорта нефти и полная отмена оружейного эмбарго. У Америки нет объективных оснований пойти на такой шаг, а потому, чтобы не говорили сейчас демократы – особого значения не имеет. Максимум – некие косметические поправки, которые Ирану – как мертвому припарки.