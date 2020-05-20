Johnson & Johnson прекратит производство детской присыпки в США и Канаде

Американская компания Johnson & Johnson сообщила, что прекратит производство в США и Канаде детской присыпки на основе талька, которая стала поводом для многочисленных судебных исков к производителю.

«Компания решила окончательно прекратить производство приблизительно 100 наименований продукции …, включая детскую присыпку Johnson’s Baby на основе талька. Это решение будет действовать только в США и Канаде», — говорится в заявлении компании.

Компания отметила, что спрос на детскую присыпку Johnson’s Baby в Северной Америке снижается в значительной степени из-за изменений в привычках потребителей, а также «подпитывается дезинформацией относительно безопасности продукта и постоянными исковыми разбирательствами».(РИА Новости)