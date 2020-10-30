Johnson & Johnson финансирует террористический режим Армении?

Один из крупнейших американских производителей — компания Johnson & Johnson (Джонсон энд Джонсон) поддерживает сепаратистский режим, созданный Арменией на оккупированной территории Азербайджана.

Как сообщает #, финансовый директор компании в Великобритании Ани Акобян (Ani Hakobyan) обьявила о сборе денег под предлогом спасения жителей «Арцаха».

В личном аккаунте соцсети LinkedIn она призвала коллег и партнеров к помощи, сообщив, что каждый доллар имеет значение. Душещипательная ложь Ани Акобян завершается заявлением о том, что Johnson & Johnson добавит 50 процентов суммы за каждый полученный взнос.

Как видим, цинизм и фальшивые амбиции Армении зашкаливают до невозможных пределов.

Прикрываясь спасением детей, мирных жителей, армянские националисты используют любую возможность, чтобы внести свой вклад в поддержку террора, за которым стоит нынешнее руководство Армении. Но самое страшное, что жертвами этой бесстыдной и коварной лжи становятся крупные компании, звезды Голливуда и другие публичные персоны, которые в итоге теряют свой имидж и лицо.

Азербайджанские пользователи оперативно отреагировали на провокацию финансового директора Johnson & Johnson, направив запросы и обращения в штаб квартиру J&J для немедленного расследования и принятия дисциплинарных действий по отношению к Ани Акобян.

Один из активных пользователей соцсети Facebook, азербайджанец Париз Алиев опубликовал текст письма, адресованного им в офис и на сайт компании Johnson & Johnson, обозначив, что подобными действиями компания поддерживает террористическую организацию, которая использует запрещенные кассетные бомбы против мирного населения Азербайджана.

Возмущенные вседозволенностью армянских сотрудников американской компании, азербайджанские пользователи предложили изъять из продажи и запретить дальнейший ввоз в Азербайджан всех товаров, производимых под брендом Johnson & Johnson.

Через некоторое время после публикации Ани Акобян удалила свой пост. Однако вовремя сделанный скрин стал доказательством злоупотребления полномочиями сотрудника компании.

Ани Акобян должна быть уволена в незамедлительном порядке.