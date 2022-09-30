Самый популярный азербайджанец в российском Instagram впервые с негодованием обратился к журналистам.

Возмущение завидного холостяка-миллионера были вызваны публикациями некоторых журналистов о том, что блогер, якобы, в срочном порядке ретировался из Москвы, где он проживает, на историческую Родину – в Азербайджан. Таким образом, СМИ приписали Гасанову бегство на фоне военной мобилизации в РФ.

К такому выводу представители СМИ пришли после того, как Гасанов поделился с подписчиками новостью о том, что на пару дней улетает к отцу в Баку. Причем, не спасло от поспешных выводов и то, что блогер подчеркнул: «На пару дней к отцу и обратно домой».

Заголовки о том, что Гусейн Гасанов бежал из России, не на шутку разозлили блогера и он поспешил сделать заявление, которое также разместил в Инстаграм–истории:

«Уважаемые СМИ, я же выложил сторис, что лечу к отцу и обратно. У меня есть своя жизнь, которую я проживаю. Есть запланированные дела. Через пару дней я вернусь. Люблю Россию», — написал Гасанов.

При этом блогер подчеркнул, что у него две Родины — Россия и Азербайджан.

И пояснил:

«Россия — место, в котором я родился и прожил всю жизнь. Азерайджан, потому что я азербайджанец. Поэтому, если я понадоблюсь на своей родине, я буду там».

На данный момент Гасанов — самый богатый по количеству подписчиков азербайджанец. В Instagram за ним следит свыше 21 миллиона человек.