Эксперты официально заявили о прекращении извержения вулкана на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова), которое началось 19 сентября.

Как передает ТАСС, об этом заявил в субботу глава департамента государственного управления, юстиции и безопасности Канарских островов Хулио Перес.

«Извержение завершилось», — отметил он. Видимая вулканическая активность практически полностью приостановилась еще в середине декабря, однако специалисты хотели подождать, чтобы убедиться, что извержение не возобновится.

Во второй половине сентября на острове началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Потоки лавы разрушили около 3 тыс. зданий, из соображений безопасности на острове были эвакуированы около 7 тыс. человек. Экономический ущерб от удара стихии составляет сотни миллионов евро. При этом, как ранее сообщалось, от последствий извержения никто не пострадал.