Израиль в ожидании коалиции

В Израиле прошли парламентские выборы, результаты которых в конце концов определят нового премьер-министра и правительство. И в них участвовал весь спектр политических партий. На 120 мест в Кнессете претендуют 37 партий и блоков. Большая часть не пройдет электоральный барьер – 3,5% голосов. Основные претенденты всё те же: партия «Ликуд» во главе с действующим премьером Биньямином Нетаньяху, «Еш Атид» – с бывшим министром финансов Яиром Лапидом, «Наш дом Израиль», который возглавляет русскоязычный политик Авигдор Либерман. Есть еще «Бело-голубые» во главе с генералом Ганцем. Правые, левые – в общем, весь спектр израильской политики. Есть даже партия «Пираты» – выступает за свободный обмен информацией и недопустимость преследования за это.

Как отмечает израильский собкор телеканала «Хабар 24», избирательная кампания была бурная и грязная. По сути, все основные игроки строили ее на обвинениях в адрес конкурентов.

По закону, чтобы сформировать правительство, победитель должен набрать больше половины голосов и получить минимум 61 депутатский мандат. Такого за всю историю Израиля не было ни разу. Значит, нужно собирать коалицию, а это долгие переговоры, торг и раздача друг другу обещаний и денег. В течение недели после выборов президент должен поручить кому-то сформировать правительство, обычно это право получает лидер партии, набравшей большинство голосов.

Интересно, конечно, каким скорее окажется правящий блок – более левым, правым? Наверняка от этого зависят пристрастия Израиля во внешней политике. Последние полгода были отмечены значительным потеплением отношений этой страны с целым рядом арабских государств, что можно считать огромным успехом для дела мира по сравнению с прежними десятилетиями. Сохранится ли этот прогрессивный курс при новом правительстве? Пожалуй, это основной вопрос по Израилю, который волнует мировое сообщество.

Итак, как можно оценить эти выборы, какими скорее всего окажутся их результаты, и как они отразятся на дальнейшей внешней политике Израиля? На эти и другие вопросы # ответили эксперты, знакомые с ситуацией в этой стране.

Александр Непомнящий, публицист (Израиль):

— Окончательные результаты выборов пока неизвестны. С учётом того, что правый лагерь, консолидирующийся вокруг нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаниягу (такое написание его имени принято в Израиле – Авт.), и левый лагерь, стремящийся свалить премьера, по предварительным подсчётам почти на равных, исход выборов ещё не ясен.

Если Нетаниягу сумеет заручиться 61 голосом и сформировать правительство, безусловно, во внешней политике сохранится его прежний курс: сближение с арабским миром, противостояние иранской региональной экспансии, включая сопротивление курсу на сближение с Ираном новой администрации США.

Во внутренней же политике можно ожидать прежде всего прагматичных шагов, направленных на вывод экономики из коронакризиса. А также укрепления системы сдержек и противовесов между ветвями власти, с целью вернуть Кнессету (парламенту) и правительству полномочия, де-факто присвоенные в последние годы судебной властью, ставшей оплотом радикальных левых кругов.

Если же Нетаниягу не удастся сформировать коалицию, скорее всего Израиль ждут внеочередные выборы летом.

Дело в том, что левый лагерь — лагерь противников Нетаниягу состоит из большого количества маленьких партий, чьи платформы серьёзно разнятся друг от друга. Составить коалицию и договориться об одном общепризнанном лидере им будет крайне нелегко. Однако, можно предположить, что они попробуют провести в Кнессете персональный закон, лишающий Нетаниягу возможности продолжить политическую карьеру, для того, чтобы разрушить нынешнюю правую коалицию, в немалой мере построенной вокруг незаурядной личности Нетаниягу.

Илия Куса, аналитик Украинского института будущего, эксперт по Ближневосточному региону:

— Предварительные результаты выборов показывают, что существенно баланс сил не изменился.

Как и в предыдущий раз, партия Нетаньяху заняла 1 место, но получить достаточно голосов для формирования большинства не смогли.

Сейчас у Нетаньяху два варианта — либо сформировать правоцентристскую коалицию наподобие той, что существовала с весны 2020 года, либо сформировать коалицию с ультраправыми партиями типа «Ямины» Нафтали Беннета, у которых хватает голосов, чтобы набрать большинство.

Коалиционные переговоры будут трудными. В прошлый раз Нетаньяху с Беннетом не договорились. Если и в этот раз будет провал, Израиль вполне могут ждать пятые досрочные выборы. Или же мандат на формирование правительства отдадут кому-нибудь другому.