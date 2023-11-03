Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Израиль не информирует Россию об ударах по Сирии, передает РИА Новости.
«Не только не всегда, а как правило (не информирует)», — сказал он.
По словам замминистра, для Российской Федерации израильские удары по гражданским аэропортам Дамаска и Алеппо — «это полная неожиданность»,
«Никогда они с нами это не согласовывали, мы всегда выступаем против этого», — продолжил дипломат.
Он также указал, что Москва узнает об израильских ударах по Сирии «уже по факту».
12 октября стало известно, что Израиль атаковал аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии.
Как сообщало израильское издание Yediotnews, что Армия обороны Израиля сделало это «в ответ на пуски ракет по израильской территории». (gazeta.ru)